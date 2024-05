MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Hamilton Mourão estava sendo criticado por não ajudar população gaúcha

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) recebeu críticas por não participar dos esforços para ajudar o Rio Grande do Sul . Nesta sexta-feira (24), o ex-vice-presidente da República disse que a atuação direta com a população seria um "desvio de função". Além disso, o político argumentou que tem 70 anos e não poderia participar dos socorros.

"Esse é o local que o povo gaúcho me colocou e onde tenho que buscar, por meio da melhoria da legislação, atender os anseios da nossa população", afirmou Mourão, em entrevista à rádio Gaúcha. "Eu não vejo isso [participar do salvamento de pessoas e ações de voluntariado] como minha função. Eu estaria tendo um desvio de função. Essa é a minha visão", continuou.

"Vamos lembrar que eu sou um homem de 70 anos. Quantos homens de 70 anos estão aí, no meio da água? Se vocês disserem que tem alguém da minha idade salvando gente", acrescentou.

Função no Senado

Mourão afirmou que já está fazendo tudo que pode pela população gaúcha. "O que um senador da República pode fazer? Encaminhar recursos. Eu não sou [do] Executivo, eu não tenho a missão de estar me deslocando do ponto A para o ponto B, eu tenho que criar facilidades para os responsáveis por executar as tarefas", declarou.

"O contato direto com a comunidade é o do vereador. Logo depois você tem o deputado estadual, o deputado federal e o senador, que representa o estado como um todo. Eu tenho uma responsabilidade perante o estado como um completo, e não apenas a comunidade localizada", acrescentou.

Balanço

O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul se mantém em 163, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado às 18h desta sexta-feira (24). A quantidade de desaparecidos está em 63.

O órgão informou que o número de municípios afetados se manteve em 469 — o estado tem 497 cidades em sua totalidade. A tragédia afeta 2.345.400 de pessoas, sendo que 581.638 estão desalojadas.

