Reprodução/Governo Federal Lula voltou a pedir por cessar-fogo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou nesta sexta-feira (24) de Michel Nisembaum , brasileiro que vivia em Israel e que foi mantido como refém pelo Hamas na Faixa de Gaza.



"Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisembaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel", escreveu lula.

"O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina", completou.

O governo brasileiro tem sido alvo de críticas por parte do governo israelense e da comunidade local por supostamente evitar críticas ao Hamas. Lula chegou a comparar a reação de Israel ao ataque do Hamas a um "genocídio", o que gerou tensões adicionais e levou ao governo israelense declarar Lula como "persona non grata".

