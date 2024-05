Reprodução Evento reuniu diversas autoridades, membros da comunidade judaica e apoiadores do Estado de Israel

Na noite de quinta-feira, 16 de maio, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) foi palco de uma emocionante cerimônia em homenagem aos 76 anos de independência do Estado de Israel. O evento reuniu diversas autoridades, membros da comunidade judaica e apoiadores do Estado de Israel para celebrar esta importante data.

A cerimônia, organizada com maestria pelo Deputado Estadual Bruno Zambelli, contou com a presença de líderes comunitários, representantes diplomáticos, parlamentares e religiosos, entre eles, o Rabino Sany Sonnenreich, mais conhecido como Rav Sany. Entidades como a Fisesp, Conib, B´nai B´rith, Hebraica, Stand With Us Brasil, Associação Paulista de Imprensa, entre outras, marcaram presença.

O evento foi marcado por discursos inspiradores que destacaram a resiliência, a inovação e as conquistas do Estado de Israel ao longo dos seus 76 anos de história. Os oradores ressaltaram a importância dos laços entre Brasil e Israel, enfatizando a cooperação em diversas áreas, como tecnologia, agricultura e educação. Além disso, foi destacada a significativa contribuição da comunidade judaica para o desenvolvimento social e cultural do Brasil. Um ponto de destaque foi a questão da barbárie terrorista – contínua e crescente - perpetrada pelo Hamas, Hizbollah, Jihad Islâmica, entre outros, sob o comando do irã, que encabeça o “Eixo do Mal”.

Durante a cerimônia, foram prestadas homenagens a diversas personalidades que contribuíram para o fortalecimento das relações entre os dois países. Entre os homenageados, estava o próprio Rabino Sany Sonnenreich, reconhecido por seu incansável trabalho em promover o diálogo inter-religioso e a compreensão mútua.

O evento na Alesp não só comemorou os 76 anos de independência de Israel, mas também reforçou os valores de amizade, cooperação e respeito mútuo entre Brasil e Israel. Foi uma noite memorável que celebrou a história e as conquistas de uma nação resiliente, ao mesmo tempo em que fortaleceu os laços entre as comunidades e promoveu a paz e a compreensão global.

A celebração foi um testemunho do compromisso contínuo de ambos os países em trabalhar juntos por um futuro melhor, sendo que todos os presentes saíram com um renovado senso de esperança e propósito. Que possamos continuar a celebrar muitos aniversários de independência de Israel com a mesma alegria e união demonstradas na noite de ontem.

