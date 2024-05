Reprodução/Instagram Estudantes saíram correndo após ação da PM





Antes da votação, manifestantes foram agredidos por policiais militares com golpes de cassetete e mata-leão , resultando na detenção de sete jovens. Apesar dos protestos, o projeto obteve a maioria necessária para sua aprovação, sendo agora encaminhado para a sanção do governador.

Embora não esteja explicitamente mencionado no texto, o projeto tem como objetivo estabelecer até 2026 cerca de 100 escolas cívico-militares na rede estadual e municipal de ensino, conforme destacado pelo Tenente Coimbra (PL), que prevê a implementação inicial de 30 a 40 escolas no próximo ano.

Desde o início do dia, o policiamento na Alesp foi reforçado em antecipação à votação do projeto de lei. Durante os protestos, estudantes tentaram acessar áreas restritas aos deputados, como o Salão dos Espelhos e o plenário, resultando em confrontos com as forças de segurança presentes no local.

As atividades extracurriculares serão determinadas pelo Departamento de Educação, em parceria com o Departamento de Segurança Pública e outras entidades, e segundo o plano serão coordenadas por supervisores desarmados, que podem incluir indivíduos da reserva militar.