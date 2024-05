Nesta terça-feira (21), o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou nulo todos os atos praticados pela Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sergio Moro contra o empresário Marcelo Odebrecht.

“Declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente [Marcelo] no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sergio Moro, no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba", diz trecho da decisão do magistrado.

