Reprodução/Youtube Lula participou da cerimônia de abertura da Marcha dos Prefeitos





O desastre climático no Rio Grande do Sul “mudou o paradigma”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (21). Ele relatou que o governo federal terá que fazer “igual ou melhor” em situações parecidas que poderão ocorrer no futuro em qualquer parte do Brasil.

"[O caso do RS] mudou paradigma do tratamento dos desastres climáticos neste país. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul, qualquer crise climática que tiver em algum estado nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que fizemos no Grande do Sul", explicou.

O posicionamento dado por Lula ocorreu na abertura da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, apelidada de Marcha dos Prefeitos. A CNM (Confederação Nacional de Municípios) é a responsável pela organização e a expectativa que mais de 10 mil políticos passem pela marcha até quinta (23).

Lula voltou a dizer que o governo federal dará todo recurso necessário para que o Rio Grande do Sul seja reconstruído. O discurso foi reforçado pelos presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente.

"Em face das tragédias enfrentadas pelos municípios gaúchos, com as recentes cheias, é evidente que os desafios das cidades brasileiras no enfrentamento das mudanças climáticas passam a ocupar um patamar ainda mais elevado ante as preocupações dos gestores públicos", comentou Lira.

“O maior problema da vida nacional é o que acontece hoje no estado do Rio Grande do Sul”, completou Rodrigo Pacheco.

O governo federal já liberou cerca de R$ 52 bilhões em ações de crédito, repassou R$ 5,1 mil em parcela única para cerca de 200 mil famílias, suspendeu por três anos o pagamento da dívida do estado com a União, perdoando os juros, compra de imóveis para famílias que perderam suas residências e a liberação de R$ 12 bilhões para medidas emergenciais.

O Rio Grande do Sul tem sofrido com as tempestades que atingiram o estado desde o dia 29 de abril, que resultou na morte de 161 pessoas até o momento. As chuvas e inundações destruíram casas, prejudicaram comércios, fecharam rodovias e afetou milhões de gaúchos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp