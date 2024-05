Reprodução Eduardo Leite no programa Roda Viva





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), afirmou nesta segunda-feira (20) que seu governo não foi negacionista e que as chuvas que caíram no estado gaúcho foram muito acima do que o previsto. Também pontuou que as tempestades afetariam qualquer lugar do mundo.

“Mais da metade da chuva prevista para o ano inteiro ocorreu em um período pequeno de tempo [...] Um volume de chuva que, se caísse em qualquer lugar do mundo, iria trazer muitos prejuízos e destruição”, explicou o governador em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, usando a Itália e a China como exemplos.

Ele declarou que não é o momento de procurar culpados, explicando que o governo estadual está trabalhando para tomar as medidas necessárias para ajudar as famílias afetadas.

“Erros podem ter acontecido. Nós somos seres humanos, falhamos, mas temos que olhar onde podemos melhorar. Mas posso assegurar que, neste governo, não há o erro do negacionismo, da omissão e nem de atacar questões ambientais, porque reconhecemos a ciência e buscamos nos aliar a ela”, completou.

Chuvas no Rio Grande do Sul

O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul segue em 157, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado por volta das 18h desta segunda-feira.

O órgão informou que o número de desaparecidos caiu para 85, enquanto o número de municípios afetados subiu para 464.

Segundo o boletim, a quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) é de 581.633 pessoas. O número de pessoas em abrigos segue 76.188 e o de feridos continua em 806. A tragédia afeta 2.339.508 de pessoas.

Ainda, a quantidade de pessoas resgatadas é de 82.666, e 12.358 animais foram resgatados.

