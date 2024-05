Reprodução/Instagram Datena se colocou como pré-candidato a prefeito





Nesta quarta-feira (15), o presidente municipal do PSDB em São Paulo, José Aníbal, revelou que José Luiz Datena é pré-candidato a prefeito da capital paulista. A notícia vem após um jantar recente com Datena, no qual ele expressou seu desejo e motivação para enfrentar a eleição.

“Há 15 dias tivemos um jantar com o Datena e ele se disse desejoso e encorajado a encarar essa eleição. Nós ficamos felizes porque ele é uma grande liderança popular e já começamos as conversas internas para tentar viabilizar isso e construir uma robusta chapa de candidatos a vereador na cidade”, contou Aníbal ao Portal G1.

Aníbal mencionou que muitas conversas ainda acontecerão até julho, quando as convenções partidárias serão realizadas, e admitiu que não tem certeza se Datena permanecerá como candidato até o fim do processo eleitoral, dada sua história de desistências em anos anteriores.

Datena estava filiado ao PSB, mas fez a transição para o PSDB em 4 de abril, última data permitida pela janela partidária deste ano. Essa mudança abre caminho para sua pré-candidatura, que também contempla a possibilidade de ser vice na chapa liderada por Tabata Amaral (PSB-SP).

A trajetória política de Datena é marcada por filiações a várias legendas ao longo dos anos, incluindo PT, PP, DEM (hoje União Brasil), PSC, PDT e MDB, totalizando 11 partidos diferentes.

Com Datena como pré-candidato, o cenário eleitoral em São Paulo ganha mais um protagonista. Além dele, outros pré-candidatos já anunciados são o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), a deputada federal Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e Altino Prazeres (PSTU).

