Reprodução/Twitter @dilmabr A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff prestou solidariedade ao RS

A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou nesta terça-feira (14) que o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, ou Banco do Brics+), comandado por ela, vai enviar R$ 5,75 bilhões para o financiamento de obras de reconstrução do Rio Grande do Sul , que enfrenta um colapso no estado que há duas semanas por conta das chuvas.

"O Novo Banco de Desenvolvimento vai destinar R$ 5,750 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de reconstruir a infraestrutura urbana e rural nos municípios atingidos pelas fortes enchentes ocorridas desde o final de abril e ajudar na retomada da vida gaúcha", divulgou Dilma na rede X (antigo Twitter).

A presidenta do Brics conversou com o presidente Lula e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para acertar o repasse de US$ 1,115 bilhão para obras de infraestrutura urbana, saneamento básico e proteção ambiental e de prevenção de desastres no estado.

“Conversei com o presidente Lula e com o governador Eduardo Leite para tratarmos desta situação dramática e definir como prestar ajuda financeira”, disse a ex-presidenta do Brasil. “Quero reiterar minha solidariedade aos gaúchos e aos governos federal e estadual. O Banco dos BRICS tem compromisso e atuará na reconstrução e na recuperação da infraestrutura do Estado. Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas”.

Do total de R$ 5,570 bilhões, cerca de 500 milhões de dólares do Banco dos BRICS, serão transferidos por meio do BNDES, sendo US$ 250 milhões para pequenas e médias empresas e outros US$ 250 milhões destinado às obras de proteção ambiental, infraestrutura, água e tratamento de esgoto, e prevenção de desastres.

Veja como será a divisão do valor:

Reprodução: Dilma Rousseff Tabela mostra recursos que serão destinados pelo Banco do Brics para aplicação em ações para o RS





Situação no Rio Grande do Sul

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 148 mortes , 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas. O órgão contabiliza 538.545 pessoas desalojadas e 76.884 nos abrigos.

Ao todo, 446 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 2.124.203 pessoas.

A previsão indica uma queda na temperatura devido a uma frente fria avançando de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Rajadas de vento são esperadas, o que pode dificultar o escoamento da água.

