O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se tornou réu por uma ação criminal apresentada por Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro. Os dois são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

A denúncia foi aceita pela juíza Daniela Conceição. Ela afirmou haver indícios suficientes para a abertura da ação penal. O julgamento está marcado para o dia 19 de novembro de 2024.

Boulos respondeu no processo que Weintraub é conhecido "por seus erros de português e pelas declarações públicas ofensivas contra opositores, adversários políticos, chefes de Estado, povos indígenas e membros do Poder Judiciário". As informações são da coluna de Rogério Gentile, do UOL.

A denúncia foi feita em fevereiro de 2021, após o deputado do PSOL chamar Weintraub de "imbecil" nas redes sociais.

"O Brasil corre o risco de ficar sem vacinas suficientes por falta de insumos da China por causa de Jair Bolsonaro e três imbecis: Dudu Bananinha [referindo-se a Eduardo Bolsonaro], Ernesto Araújo [ex-ministro das Relações Exteriores] e Weintraub", escreveu Boulos na época.

Weintraub disse que Boulos lhe fez uma "agressão gratuita, sem qualquer fundamento, ofendendo-lhe de um modo inadmissível".

O deputado rebateu dizendo que em uma rápida pesquisa na rede social X, encontrou 51 situações em que o ex-ministro chamou pessoas de "imbecil".

"A troca de adjetivações e comentários ácidos acerca de seus oponentes tornou-se, incontestavelmente, estratégia inseparável do jogo político que o próprio Weintraub instituiu e utiliza até hoje", revelou à Justiça.

