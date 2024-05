Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro é diagnosticado com erisipela, uma infecção cutânea causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele está internado há uma semana, com o diagnóstico de um quadro de erisipela .

No começo de maio, Bolsonaro deu entrada Hospital Santa Júlia em Manaus para tratar da doença. Após dois dias, ele foi transferido para a unidade de saúde em São Paulo, depois de relatar desconforto abdominal .

Qual é o estado de saúde de Jair Bolsonaro?

Além da erisipela, Bolsonaro apresentou um quadro desidratação antes mesmo de viajar para Manaus.

“Quando cai a imunidade da gente por problemas variados, a erisipela é comum de acontecer”, disse o ex-presidente enquanto estava na capital amazonense.

De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado na última segunda-feira (13), Bolsonaro “evolui clinicamente estável, sem febre e com melhora gradativa do quadro infeccioso”.

O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e o cardiologista Leandro Echenique estão à frente do tratamento de Jair Bolsonaro.

Segundo o assessor do ex-mandatário, Fábio Wajngarten, a previsão de alta será divulgada pelos médicos.

O que é a erisipela?

A erisipela é uma infecção cutânea causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes, podendo ser também agente do processo infeccioso a Staphylococcus aureus e outros. Ela adentra o organismo através de picadas de insetos, frieiras e micoses de unhas.

Além disso, pessoas com diabetes e com baixa imunidade estão mais suscetíveis a contrair a infecção.

A doença que acomete Bolsonaro não é contagiosa, uma vez que é uma contaminação secundária que ocorre a partir de feridas. O diagnóstico é feito criteriosamente por um clínico e pode ainda ser necessário a realização de exames de sangue para rejeitar complicações.

Principais sintomas



Calafrios;

Febre alta;

Tremores;

Fraqueza;

Mal-estar;

Náuseas;

Vômitos.

Fatores de risco



Histórico da doença;

Obesidade;

Problemas circulatórios;

Diabetes;

Doenças imunossupressoras;

Uso de medicamentos imunossupressores;

Declínio do sistema imunológico;

Doenças de fígado ou dos rins;

Uso de drogas injetáveis;

Gravidez.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp