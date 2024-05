Anselmo Cunha/AFP - 05/05/2024 Pessoas são transportadas em retroescavadeira após serem resgatadas no bairro Sarandi, em Porto Alegre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar, nesta terça-feira (14), a criação de um auxílio emergencial para a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul . Quem trouxe a informação foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na manhã desta terça-feira (13).

Em conversa com a imprensa, Haddad afirmou que a ideia de formalizar o auxílio já está adiantada, mas não deu detalhes sobre o projeto. "Nós elaboramos alguns cenários. Devemos levar para o presidente ainda hoje e amadurecer até amanhã para eventualmente anunciar ainda essa semana um apoio direto às famílias, para além daqueles já anunciados pelo Ministério da Previdência e do Trabalho", afirmou.

A ideia do governo federal é prestar um apoio similar com a do auxílio emergencial da pandemia da Covid-19, com uma verba destinada provisoriamente nas contas dos afetados. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil contabiliza mais de 2 milhões de impactados pelos temporais.

Atualmente, há projetos de lei (PL) protocolados na Câmara dos Deputados com a previsão de repasse mensal de 600 reais — esta proposta, por exemplo, é da deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Auxílio para o governo estadual

Com a intenção de ajudar o governo estadual, Lula decidiu suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos . A medida deve dar um "respiro" de até R$ 11 bilhões ao governo gaúcho. Atualmente, a dívida está em R$ 90 bilhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp