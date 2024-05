Reprodução Catarinense morreu no Rio Grande do Sul





Uma tragédia ocorreu na cidade de Sinimbu, no Rio Grande do Sul, com a descoberta do corpo de Carlos Wolfart, de 41 anos, na última quarta-feira (8). Ele estava desaparecido há oito dias desde a enxurrada que assolou a região.

Carlos, que morava em Itapiranga (SC), estava na cidade gaúcha para ser padrinho de casamento do cunhado.

A confirmação da morte do rapaz foi feita por sua irmã, Milena Wolfart. O velório está previsto para acontecer em Itapiranga, mas a data ainda não foi definida, pois o corpo ainda não foi liberado pelas autoridades.

Segundo relatos de familiares, Carlos estava hospedado em um sítio com a família para participar do casamento, que estava marcado para 30 de abril.

No entanto, ele ficou ilhado devido à enxurrada e chegou a subir em uma árvore em busca de proteção. Infelizmente, a correnteza o arrastou, e apesar dos esforços de amigos e familiares para resgatá-lo, não foi possível salvá-lo.

A tragédia em Sinimbu faz parte de um cenário mais amplo de desastres na região, com 107 mortes confirmadas e 134 pessoas ainda desaparecidas até o momento da última atualização.

Milena relatou que seu irmão deixou o sítio para avaliar possíveis rotas de fuga para a família, mas não retornou. A última conversa registrada foi às 15h16, momento em que ele informou estar ilhado.

O corpo de Carlos foi encontrado a cerca de um quilômetro do local onde ele ficou ilhado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp