Paulo Pinto/Agência Brasil - 1/05/2024 Presidente Lula ao lado do deputado federal (PSOL) e pré-candidato à prefeitura de SP, Guilherme Boulos, durante ato das centrais sindicais do Dia do Trabalhador, na Arena Neo Quimica do Corinthians

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) foram denunciados na Justiça Eleitoral pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido do atual prefeito da capital paulista e principal opositor de Boulos nas urnas, Ricardo Nunes.

A ação alega que Lula e Boulos fizeram "propaganda eleitoral antecipada" durante o ato no Dia do Trabalho , nesta quarta-feira (1º), no estádio do Corinthians, em São Paulo. O ato foi transmitido nas redes sociais oficiais do governo federal, de onde o vídeo foi posteriormente deletado .

O partido considera também entrar com uma ação na Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico. Isso poderia levar à cassação do registro de Boulos e tornar Lula inelegível.

O MDB pede que o vídeo do ato seja excluído também das redes sociais de Lula "sob pena de multa diária a ser fixada".

"Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Ele está enfrentando três adversários e por isso

eu quero dizer para vocês que ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo", disse Lula na ocasião.

"O pedido de voto em Guilherme Boulos está claro", afirma o MDB na ação. "O essencial é que o discurso realizado por Lula foi feito com a inteira concordância e anuência de Guilherme Boulos, que se engajou claramente no ilícito praticado em seu favor", completa o partido.

A Meta (dona do Facebook, WhatsApp e Instagram), o X (ex-Twitter) e o Google (dono também do Youtube) são citados como partes interessadas para excluir o material.

O MDB aponta ainda que a ação é apresentada "sem prejuízo de futura e oportuna apuração de desvirtuamento do evento comemorativo do Dia do Trabalho, realizado às expensas de recursos públicos e com uso de estrutura sindical, que acabou sendo transformado em verdadeiro comício eleitoral, que poderá vir a caracterizar abuso do poder econômico e de autoridade".

As defesas de Lula e Boulos não se manifestaram.



