Reprodução/X Lula participou de ato no Dia do Trabalho





Centrais sindicais em todo o Brasil se uniram nesta quarta-feira (1°) em atos comemorativos ao Dia do Trabalho, realizando manifestações em diversas capitais do país. Os eventos ocorreram em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Recife e São Paulo.

Na capital paulista, a CUT e outras lideranças sindicais se reuniram na Neo Química Arena. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Além do ato político, ocorreram shows de artistas como Paula Lima, Dexter, Afro-X, bateria da Gaviões da Fiel, entre outros.

Em Aracaju, lideranças sindicais entregaram panfletos nas avenidas Beira Mar e Murilo Dantas. Na capital do Pará, servidores e docentes da educação superior participaram de um ato na Avenida Presidente Vargas, em frente à Praça da República.

Houve manifestação para que ocorra correção do Imposto de Renda, salários dignos para todos e melhorias nas aposentadorias. O grupo também apoiou à greve dos professores de universidades.

Em Fortaleza, movimentos sociais e trabalhadores fizeram uma passeata em defesa dos direitos dos trabalhadores e em apoio aos grevistas das universidades estaduais e federais do Ceará.

Em Maceió, 100 sindicatos fizeram um ato na Pajuçara para defender a educação e políticas que combatem a violência contra a mulher.

Em Belo Horizonte, membros da CUT estiveram na Praça Afonso Arinos e pediram a revogação das reformas trabalhistas. Em Recife, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco esteve na praia do Buraco da Véia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp