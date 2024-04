Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.09.2023 Ato golpista ocorreu no ano passado





O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de 206 executores dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, que resultaram na invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes.

Os ministros do STF analisaram individualmente os processos através do plenário virtual, com base nas acusações da Procuradoria-Geral da República contra os suspeitos envolvidos nesses eventos.

As condenações, que abrangem um espectro de crimes graves, variam de três a 17 anos de prisão. A maioria dos réus foi condenada por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.

De acordo com a visão dos ministros do STF, a maioria dos envolvidos na multidão buscou tomar o poder por meio de um golpe, com o objetivo de destituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de seu cargo, apesar de sua eleição democrática.

Atualmente, 88 pessoas permanecem detidas em relação a esses eventos. Dessas, 13 já foram condenadas, 42 foram denunciadas e outras 33 aguardam o andamento das ações judiciais.

Além das prisões, o Supremo também concordou com 172 acordos de não persecução penal. No entanto, os indivíduos que fizeram esses acordos terão que cumprir certas condições, como participar de cursos sobre democracia e pagar multas. A PGR está em processo de estudo de outros mil acordos semelhantes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.