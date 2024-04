divulgação/MST MST protestou em Alagoas





Nesta segunda-feira (29), o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) realizou uma ocupação na sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Alagoas. O objetivo do protesto foi manifestar contra a nomeação de Junior Rodrigues do Nascimento como novo superintendente do órgão.

A ação ocorreu após a exoneração de Wilson Cesar de Lira Santos, primo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do cargo.

A saída de Wilson Santos e a nomeação de Nascimento, apoiada por Arthur Lira, foram os motivos que levaram o MST a se manifestar. Antes de assumir a superintendência do Incra, Nascimento era diretor-presidente da Naturagro, uma entidade sediada em Maceió que representa beneficiários do programa nacional de reforma agrária.

Para o MST, a nomeação de Nascimento representa a "continuidade do bolsonarismo". O movimento afirma que o Ministério do Desenvolvimento Agrário havia prometido que José Ubiratan ocuparia o cargo, o que não se concretizou.

A exoneração de Wilson Lira ocorreu após pressão do MST, que levou ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a dialogarem com Arthur Lira para explicar a situação e obter o aval para a demissão. Isso evitou um conflito entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto.

Agora, o MST exige a queda de Nascimento e a nomeação de Ubiratan para o cargo de superintendente. O Incra afirmou que o protesto não afetou o trabalho dos servidores nem o atendimento ao público durante a ocupação.

