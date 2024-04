divulgação/MST Governo Lula atendeu demanda do MST





O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou nesta segunda-feira (15) que o impasse envolvendo o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) foi resolvido em Petrolina (PE), após o atendimento de suas reivindicações.

A declaração foi feita durante um evento realizado no Palácio do Planalto, onde o ministro abordou a ocupação do MST em terrenos da Embrapa no município.

De acordo com Paulo Teixeira, as cerca de 2,4 mil famílias vinculadas ao MST que ocupavam áreas em Petrolina viram suas demandas atendidas.

A situação envolvendo a Embrapa também foi esclarecida, com a informação de que dois setores destinados a atividades experimentais foram ocupados pelo movimento.

Uma das medidas anunciadas para solucionar a questão foi a destinação de recursos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Embrapa de Petrolina, visando a produção de sementes destinadas aos agricultores familiares da região.

“Sobre a Embrapa de Petrolina, vamos assinar nesta semana com a Embrapa um conjunto de transferência de recursos, que a gente chama de TED. Transferir para a Embrapa de Petrolina, para que a Embrapa possa produzir sementes para os agricultores familiares desta região, que é uma das reivindicações", relatou Teixeira.

Além disso, o ministro detalhou outras demandas atendidas pelo governo em relação ao MST, como o assentamento no perímetro irrigado e a abertura de um escritório do Incra em Petrolina.

"Uma segunda reivindicação é o assentamento no perímetro irrigado, também estamos atendendo. E a terceira é sobre abertura de um escritório do Incra em Petrolina, já que Petrolina fica a 600 km [do Recife] e lá tem, realmente, alta demanda de movimentos sociais. Essas três questões já estão equacionadas no âmbito do Incra. Assim, entendemos que atendemos [as reivindicações]. E, ao atender a finalidade do protesto, está atendida e resolvida [a reivindicação]”, concluiu.

