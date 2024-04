Fernando Frazão/Agência Brasil Ex-chefe da Polícia Civil do Rio, o delegado Rivaldo Barbosa





A defesa do delegado Rivaldo Barbosa, preso em março sob a acusação de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco, apresentou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando que ele e sua esposa, Erika Araújo, possam prestar depoimento no caso.

Rivaldo Barbosa, juntamente com sua esposa, está envolvido em uma série de acusações relacionadas ao caso Marielle Franco.

Os advogados do delegado alegam que seu cliente está detido há mais de um mês, mas até o momento não foi chamado para prestar depoimento sobre as acusações que pesam contra ele.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Federal, Rivaldo é apontado como o mentor do assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 14 de março de 2018, juntamente com o motorista Anderson Gomes, vítima do mesmo ataque.

A investigação conduzida pela PF indica que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão seriam os mandantes do crime.



Os irmãos Brazão, assim como Rivaldo Barbosa, foram detidos após informações fornecidas pelo ex-policial militar Ronnie Lessa, responsável pelos disparos contra a vereadora Marielle.

Além disso, Erika Araújo, esposa de Rivaldo e advogada de profissão, é suspeita de ter participado de esquemas de lavagem de dinheiro relacionados à propina supostamente recebida pelo delegado para obstruir as investigações do caso Marielle.

Os advogados de Rivaldo e Erika alegam que a atuação da advogada como consultora foi legal, tendo notas fiscais e documentos que comprovam a prestação dos serviços mencionados.

O pedido ao ministro Alexandre de Moraes inclui a solicitação para que Erika possa prestar seu depoimento e que as medidas cautelares contra ela sejam revistas.

A decisão final sobre o pedido apresentado pela defesa de Rivaldo Barbosa agora está nas mãos do ministro Moraes.

