Reprodução/Instagram Deputado Célio Studart é importante influente na política cearense

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) viralizou, nesta quinta-feira (26), após uma reportagem revelar que ele usava dinheiro público para impulsionar fotos sem camisa nas redes sociais . Segundo o levantamento, o parlamentar buscava atingir mulheres jovens com o conteúdo exibicionista no Instagram.

Ao Portal iG , a assessoria de comunicação de Studart deu sua versão sobre o caso. "Cada rede social tem suas particularidades e por isso necessita de diferentes estratégias. O Facebook tende a ser segmentado a um público mais velho e o Instagram, a um público mais novo", disse.

Quem é Célio Studart

Célio Studart começou a sua carreira política cedo, em 2016, ao ser eleito vereador por Fortaleza com 29 anos. Na eleição seguinte, conseguiu 208.854 votos e se tornou deputado federal por Ceará.

Defensor dos direitos animais, Célio Studart chegou a se candidatar em 2020 à Prefeitura de Fortaleza, mas acabou na quinta posição, ficando fora do segundo turno. Já no ano retrasado, acabou sendo reeleito como deputado federal ao receber 205.106 votos.

No início de sua carreira, o político foi filiado ao PV (2011-2016). Depois, passou pelo Solidariedade (2016-2018), voltou para o PV (2018-2022) e chegou ao PSD, seu partido atual.

Neste ano, Studart chegou a assumir a Secretaria de Proteção Animal do Ceará (Sepa) no governo Elmano de Freitas (PT), mas abandonou a pasta após 81 dias de chefia, e depois retornou, ficando 14 dias no posto.

Recentemente, ele deixou o posto mais uma vez. Segundo sua assessoria, a saída acontece por uma possibilidade de tentar a Prefeitura de Fortaleza novamente. "Existe a possibilidade do PSD lançar um candidato a prefeito de Fortaleza ou a vice, e o Célio é um dos nomes mais cotados", informou a assessoria de Studart ao Diário do Nordeste.

