Reprodução/PL Michelle Bolsonaro discursa durante o evento PL Mulher

Michelle Bolsonaro (PL) contraiu Influenza A e precisou ser hospitalizada na noite desta quarta-feira (24). Infectada, a ex-primeira-dama ficará isolada por sete dias. A informação foi confirmada por sua equipe de comunicação.

Por conta do incidente, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro precisou cancelar sua agenda no PL Mulher - ela participaria de um evento em Aracaju, capital do Sergipe.

Através das redes sociais, a assessoria de Michelle Bolsonaro disse que a ex-primeira-dama decidiu fazer o teste após sentir mal-estar e sofrer com muitas dores. Diagnosticada, ela foi imediatamente isolada.

Em comunicado, o PL Mulher desejou melhoras a Michelle e informou que o evento será remarcado para maio, em data ainda indefinida.

No Instagram, Michelle Bolsonaro postou fotos de seu isolamento, com alguns de seus cachorros ao lado.

