Reprodução/PL Michelle Bolsonaro discursa durante o evento PL Mulher

Um dia depois do Dia Internacional da Mulher , Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (9) que o papel da esposa é ajudar o marido. A declaração aconteceu em um evento do PL, na cidade de Salvador, na Bahia.



"Estamos aqui para sermos ajudadoras, é nosso papel como esposa. Queremos fazer uma política colaborativa, nós não queremos competir com vocês", disse Michelle, no evento PL Mulher, a uma plateia majoritariamente feminina. "Nós amamos vocês, homens", acrescentou.

Em seu discurso, Michelle disse que o PL tem "uma visão feminina, não feminista", criticando ativistas do movimento. "A gente não precisa gritar, a gente não precisa queimar sutiã, a gente não precisa desafiar a figura masculina. Nós amamos nossos maridos, nós valorizamos nossos maridos, estamos aqui para apoiar", finalizou.



Assim como vem acontecendo nas últimas semanas, Michelle voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Primeiro, a ex-primeira-dama acusou o mandatário de misoginia por ter falado que a ex-deputada da Venezuela, María Corina, "não deveria ficar chorando" por ser impedida de disputar as eleições contra Nicolás Maduro.





Em seguida, a esposa de Jair Bolsonaro afirmou que não concorda com o posicionamento do atual governo sobre a guerra no Oriente Médio. "Não compactuamos com a fala dele [Lula] sobre Israel, porque nós somos pessoas de bem e abençoamos Israel", disse, com a bandeira do país no palco.

Já Jair Bolsonaro , que também marcou presença no evento, pediu o aumento da participação feminina na política, "não por cotas, porque nós somos todos iguais, mas por vontade de participar". O ex-presidente ainda criticou a esquerda, fez piada sobre casamento e defendeu "valores cristãos".