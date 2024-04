Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 07/07/2023 Presidente da Câmara dos Deputados, Lira diz que foi insultado por Neto

O presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), denunciou o youtuber Felipe Neto , um dos mais bem-sucedidos do Brasil , após ser chamado de "excrementíssimo". A informação foi divulgada pelo jornal "Gazeta do Povo", nesta quinta-feira (25).

Lira decidiu acionar o Poder Legislativo da Casa para acusar Felipe Neto por injúria. Após ser protocolada, a denúncia foi levada à Justiça Federal . O deputado pede a adoção de providências cabíveis no que tange à competência da Polícia Legislativa.

Felipe Neto fez o comentário nesta terça-feira (23). Em videoconferência de um simpósio sobre a regulação das plataformas digitais, o youtuber criticou Lira por "enterrar" a PL das Fake News e defendeu incluir mais a população comum no debate sobre o tema.

"É preciso que a gente fale mais, se comunique mais, fale mais com o povo, convide mais o povo para participar... É preciso, fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como o 2.630, que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira", declarou o comunicador.

