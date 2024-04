Reprodução Michelle Bolsonaro atacou Janja





Neste sábado (20), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez declarações contundentes sobre a atual primeira-dama, Janja da Silva, acusando-a de ser uma "articuladora de compras, de móveis sem licitação".

As declarações de Michelle ocorreram em meio a um embate entre elas acerca de um suposto sumiço da decoração do Palácio da Alvorada.

"Não adianta [a Janja] apenas chegar e ficar articulando, sendo articuladora de viagens, articulando compras de móveis sem licitação, inventando, mentindo, para poder usar o dinheiro do contribuinte sem responsabilidade", afirmou em seu discurso.

A polêmica teve início em 2023, quando Janja concedeu uma entrevista à Globo e expôs defeitos encontrados nos móveis do Palácio da Alvorada.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de ter levado alguns itens do imóvel para sua casa pessoal. Diante disso, Janja e Lula solicitaram ao governo a compra de novos móveis, o que foi realizado.

No entanto, em março deste ano, a Secretaria de Comunicação (Secom) relatou que os móveis foram encontrados. Michelle Bolsonaro criticou Lula e Janja, alegando que o governo criou uma "cortina de fumaça" para realizar compras sem licitação.

Durante seu discurso no Maranhão neste sábado, Michelle voltou a abordar o tema. "Por 1 ano, assassinaram nossa reputação, falando que tínhamos levado os móveis. Pura mentira. Eu sempre falei onde os móveis estavam. Eu sempre falei: 'estão no depósito de número 5', dava até o número do depósito. […] Para de brincadeira. É achar que o povo é besta", concluiu.

