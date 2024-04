Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil - 28/03/2024 Macron e Lula discutiram recentemente o possível acordo entre Mercosul e União Europeia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou em Washington, nos Estados Unidos, que o governo brasileiro ainda confia na assinatura de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia.



"Tudo leva a crer que o presidente Lula deve insistir em um acordo repaginado com a União Europeia. As negociações estão em curso", declarou o ministro durante um evento sobre finanças sustentáveis.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o acordo em 28 de março, em encontro com o mandatário francês, Emmanuel Macron , que definiu o tratado como "muito ruim".

No entanto, Haddad disse que o Brasil é uma economia muito grande para ter "apenas um" parceiro preferencial, que é a China, principal sócio comercial do país.

