Reprodução / X de Glauber Braga - 16/04/2024 O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) (foto) se envolveu em uma briga com o youtuber Gabriel Casternaro fora da Câmara dos Deputados na terça-feira (16)

O deputado federal Glauber Rocha (Psol-RJ), usou seu perfil no X para se pronunciar sobre sua briga com o militante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costernaro, que aconteceu na terça-feira (16).

No vídeo, Glauber diz que essa Gabriel tem um histórico de violência contra a mulher, além de já ter ameaçado a mãe de um militante do Psol em outra circunstância. O congressista também diz não se arrepender do que fez e comunicou que fez um boletim de ocorreência sobre o caso. "Não vamos recuar para militante fascista do MBL, nem de organização nenhuma", disse.

Esse sujeito do MBL tem histórico de agressão a mulheres. É a 5ª provocação dele! Na 4ª vez ele ameaçou a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava.









Quem é Gabriel Consternaro



Gabriel Costanaro é motorista de aplicativo e estava junto de outros profissionais na Câmara dos Deputados na terça-feira (16), sob a justificativa de reivindicar direitos.

Depois da confusão entre ele e Glauber Braga, ambos foram conduzidos à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. O Psol estuda entrar com um recurso para limitar o acesso de Costanaro ao Congresso Nacional para que o episódio não se repita.

Veja na íntegra o que disse Glauber Braga

“Gente, Glauber por aqui. É a 5ª vez que esse sujeito provoca, ele tem um histórico de agressão a mulher. Da última vez, no Rio de Janeiro, na 4ª vez, ele ameaçou a mãe de um militante nosso de mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava.

Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não vamos aceitar. Eles tentam nos intimidar, tentam, através do medo, fazer com que a gente recue. Nós não vamos recuar para militante fascista nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de nada do que eu fiz”.