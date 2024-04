Reprodução/redes sociais Glauber expulsou integrante do MBL à força da Câmara dos Deputados

O deputado federal Glabuer Braga (PSOL-RJ) retirou Gabriel Costenaro , um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) , à força da Câmara dos Deputados , nesta terça-feira (16). Em vídeo que circula nas redes sociais, o parlamentar aparece empurrando e desferindo chutes no membro do grupo, que também é um youtuber. O MBL estava na Casa para protestar contra a regulamentação do Uber.

Após o episódio, Glauber e Gabriel foram encaminhados para a Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL ). Lá, o psolista trocou farpas com um outro parlamentar, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP). Além das provocações, ambos se empurarram e precisar ser afastados por membros.

Deputado do PSOl Glauber Braga agride membro do MBL dentro do congresso.

Visivelmente desequilibrado

O amor voltou pic.twitter.com/M19wuEGt3H — Gustavo Gayer (@GayerGus) April 16, 2024





Após o ocorrido, Glauber Rocha se manifestou nas redes sociais e disse que esta foi a quinta provocação do integrante do MBL. Segundo o psolista, Gabriel insultou uma pessoa. Na publicação, o deputado do PSOL ainda afirmou que não se arrependia de sua atitude na Câmara.

Momento que Glauber Braga chama Kim Kataguiri de “defensor do nazismo” e seguranças entram no meio deles para separar briga. Se compartilhar o vídeo, diz que saiu daqui. Eu deixo aberto aí para baixar, só avisem de onde saiu. pic.twitter.com/qsimdQtIaI — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 16, 2024





"É a quinta vez que esse sujeito me provoca. Na quarta, no Rio de Janeiro, ele ameaçou a mãe de um militante do PSOL, de mais de 70 anos, falando que sabia onde ela morava. Eles tentam no intimidar, tentam através do medo fazer com que a gente recue, mas nós não vamos recuar para militante fascista. Não me arrependo de nada do que fiz!", exclamou.

Esse sujeito do MBL tem histórico de agressão a mulheres. É a 5ª provocação dele! Na 4ª vez ele ameaçou a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava. 1/2 pic.twitter.com/bHuepQF4D5 — Glauber Braga (@Glauber_Braga) April 16, 2024

Já Kim Kataguiri informou que vai pedir a cassação e Glauber no Conselho de Ética. Em entrevista coletiva, o parlamentar do União Brasil chamou o adversário de "covarde".

"Vamos ingressar hoje não apenas com um processo judical para que ele responda pelo o que disse, mas também com uma representação no Conselho de Ética pedindo a cassação do deputado. É inaceitável que um deputado bata em uma pessoa porque discorda ideologicamente na pessoa. Todos me conhecem nessa casa, sabem que não sou de bater boca", disse.

"Deputado Glauber partiu para cima de mim em uma atitude absolutamente covarde. Se aqui na Câmara, qualquer divergência que a gente tiver começar a partir para cima do outro, isso aqui vai virar um ninho", acrescentou Kim.

