O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para parabenizar o trabalho realizado pela Polícia Federal no caso da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 2018 junto com seu motorista, Anderson Gomes. O chefe do executivo classificou a ação da PF como “trabalho sério”.

“Quero parabenizar publicamente o trabalho sério da Polícia Federal e do governo federal na apuração dos criminosos que mataram Marielle Franco e que estava há seis anos sem resolução, e também na captura dos fugitivos do presídio de Mossoró”, escreveu Lula.

No fim de março, a Polícia Federal comunicou o fim das investigações do caso Marielle Franco. A apuração da corporação durou cerca de seis anos e resultou na prisão de três pessoas suspeitas de terem sido mandantes e planejadores do crime: deputado federal Chiquinho Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa.





Os policiais federais conseguiram chegar aos nomes do trio por conta da delação de Ronnie Lessa, um dos responsáveis por atirar contra Marielle e Anderson. Ele detalhou como foram as negociações e os motivos que supostamente os acusados teriam dado para planejar o assassinato.

Lula também falou da prisão dos fugitivos do presidio de Mossoró. Eles fugiram em fevereiro de uma unidade de segurança máxima e, após 50 dias, foram encontrados no Pará.

