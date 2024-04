Reprodução/Twitter Deputado Quaquá acertou um tapa em colega

O ministro Cristiano Zanin , do Supremo Tribunal Federal (STF) , autorizou a abertura de inquérito contra o deputado federal e vice-presidente do PT, Washington Quaquá (RJ). A investigação vai apurar um tapa dado petista em seu colega de Câmara, o parlamentar Messias Donato (Republicanos-ES) .

De acordo com o ministro do STF, as informações colhidas até o momento apontam que Quaquá cometeu "ilícito penal". "As diligências requeridas mostram-se necessárias para elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas de imediato", escreveu Zanin.

A decisão do ministro atende aos pedidos feitos pela PGR (Procuradoria-Geral da República) , que notificou a PF (Polícia Federal) , na semana passada, para tomar as medidas cabíveis. O inquérito tem duração inicial de 60 dias.





Relembre o caso

O incidente aconteceu durante uma sessão solene no Congresso Nacional, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava presente para participar da promulgação da reforma tributária.

Durante a sessão, ocorreu um confronto verbal entre bolsonaristas e lulistas, que culminou com Washington Quaquá agredindo Messias Donato. O vídeo que registrou o momento da agressão viralizou nas redes sociais à época.

Além do episódio da agressão, Washington Quaquá também foi flagrado proferindo ofensas homofóbicas contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), conhecido por ser um dos principais defensores do bolsonarismo no Congresso Nacional.

