Claudio Kbene/PR - 14/11/2023 Primeira-dama Janja





Nesta segunda-feira (8), a primeira-dama Janja fez duras críticas aos ataques realizados por Elon Musk, dono do X/Twitter, e manifestou seu apoio às decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Janja declarou que o bilionário "ataca a soberania brasileira" ao ameaçar reativar as contas do X/Twitter bloqueadas judicialmente no Brasil e pedir a renúncia de Moraes.

No fim de semana, Musk provocou uma polêmica ao chamar Moraes de "traidor" da Constituição e anunciar sua intenção de desobedecer às ordens judiciais brasileiras. Em resposta, o ministro decidiu incluir Musk no inquérito das fake news e estabeleceu uma multa diária de R$ 100 mil por perfil desbloqueado.

Na visão de Janja, a atitude de Musk representa um desrespeito ao Brasil e uma violação das leis vigentes. Ela enfatizou que a internet "não é terra sem lei" e destacou a importância de as plataformas digitais obedecerem às decisões judiciais de cada país e serem responsabilizadas pelos crimes cometidos em seus ambientes virtuais.

"O anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais é um desrespeito a uma decisão do judiciário brasileiro. Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 08 de janeiro de 2023. Como o próprio Ministro Alexandre de Moraes falou: redes sociais não são terra sem lei! E as plataformas, além de obedecerem às decisões judiciais de cada país, devem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos dentro dela", afirmou.





A primeira-dama também reforçou a necessidade de regulamentação das redes sociais e criticou a postura de Musk, ressaltando que tais ações visam lucro e representam uma ameaça à democracia.

No ano passado, Janja teve sua conta no X/Twitter invadida por hackers, experiência que a levou a defender medidas mais rígidas de controle e responsabilização das plataformas digitais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp