MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Ex-vice-presidente Hamilton Mourão

O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse que a "nação salvou a si mesma" em 31 de março de 1964, quando começou a ditadura no Brasil com o golpe militar. Neste domingo (31), a data completa 60 anos.

"A história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964, a Nação se salvou a si mesma!", escreveu Mourão em seu perfil do X (antigo Twitter ).

A história não se apaga e nem se reescreve, em 31 de março de 1964 a Nação se salvou a si mesma! — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 31, 2024

No ano passado, o senador também fez uma publicação falando sobre a data, mas se referiu ao dia como "revolução de 31 de março" e elogiou a ditadura.

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (31) aponta que 53% dos eleitores descartam a volta da ditadura no Brasil. Segundo o levantamento, o índice é o maior dos últimos dez anos. Os que acreditam na instalação desse tipo de regime atualmente somam 20%, enquanto 22% acham que um pequeno risco do Brasil deixar de ser uma democracia.

No levantamento anterior, realizado em agosto de 2022, 49% descartavam um novo regime ditatorial no país, ante 20% que acreditava na volta do regime militar e 25% vendo pouca chance.

O maior índice da série história que acreditava na volta da ditadura foi registrado em 2018, ano em Jair Bolsonaro (PL) foi eleito presidente. Na pesquisa, 31% acreditavam na possibilidade, outros 42% não temiam o risco e 19% consideravam pouco risco.

