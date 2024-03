Instagram / perfil de Jorge Wilson Tarcísio de Freitas (à esquerda) e Jorge Wilson Xerife do Consumidor (à direita)

O prefeito de Guarulhos, Enric Costa (PSD), conhecido como Guti, anunciou na segunda-feira (18) que apoiará a pré-candidatura do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor para seu sucessor ao cargo. Ele será o representante da direita entre os concorrentes ao executivo municipal nas eleições deste ano.

Com essa movimentação, o PSD repete seu posicionamento de 2022 e mais uma vez apoia a candidatura do Republicanos, assim como fez com o atual governador Tarcísio de Freitas.

"A confiança depositada em nossa pré-candidatura pelo prefeito Guti, que está em seu segundo mandato, é porque ele tem a convicção que temos trabalhado desde o início da sua gestão e que estamos preparados para governar e colocar Guarulhos no seu lugar de merecimento no cenário nacional", comentou Jorge Wilson.

Quem é Jorge Wilson

Xerife é líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa (Alesp) e também é aliado do secretário de Governo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e responsável pela articulação política no Legislativo paulista.

"O apoio do governador à nossa pré-candidatura demonstra a confiança mútua. Essa proximidade trará muitos benefícios para Guarulhos", disse Wilson ao comentar sobre o apoio entre os partidos, salientando que como líder do governo na Alesp, busca "aprovar projetos importantes que impactem de forma positiva a vida de todo cidadão paulista."

Atualmente está em seu segundo mandato na Alesp. Já foi diretor executivo do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON no período de 2009 a 2014.

O apoio de Guti a Xerife para sucedê-lo, seria anunciado na semana passada em encontro entre os dois no Palácio dos Bandeirantes, mas foi remarcado e feito em uma coletiva de imprensa no Hotel Monaco, no centro da cidade.