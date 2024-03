Lula Marques/ Agência Brasil - 14/09/2023 Gleisi Hoffmann, presidente do PT





A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal, Gleisi Hoffmann, acusou um influenciador ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre) de tê-la atacado no Aeroporto Internacional de Natal, na última sexta-feira (15).

"Agradeço a solidariedade que recebi em razão do ocorrido no aeroporto em Rio Grande do Norte. Quem tentou me intimidar é denunciado por vários crimes e responde a inquéritos. Serve a turma bolsonarista. Já acionamos a Polícia Federal e e estamos tomando as medidas judiciais. Terá de responder por seus crimes", afirmou a parlamentar.



O deputado federal Fernando Mineiro (PT-RN) foi flagrado em vídeo dando um tapa no celular de uma pessoa que acompanhava o influenciador Matheus Faustino, pré-candidato a vereador em Natal.

Fernando Mineiro justificou sua reação como uma resposta aos ataques que ele classificou como “misóginos” contra Gleisi. A deputada federal afirmou ter acionado a Polícia Federal para investigar a confusão e prometeu entrar com medidas judiciais contra o influenciador.

Nas imagens publicadas por Matheus Faustino, é possível observá-lo questionando Gleisi no aeroporto sobre o aumento de feminicídios no Brasil em 2023.

A deputada optou por ignorar a provocação, o que levou Faustino a mencionar que ela foi “a primeira senadora ré na Lava Jato”, ignorando o fato de que Gleisi foi absolvida pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Em seguida, a deputada chamou Faustino de “idiota”.





O vídeo postado por Faustino mostra apenas parte da confusão com Fernando Mineiro. Diante do ocorrido, o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) anunciou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para que seja apurada uma suposta quebra de decoro parlamentar por parte de Mineiro.