Fotos Públicas Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunciou neste sábado (16) que Nicolás Maduro será o candidato da sigla chavista para as eleições do dia 28 de julho.

Com isso, o ex-líder sindical de 61 anos vai concorrer a uma segunda reeleição para seu terceiro mandato.

"O Partido Socialista Unido da Venezuela - PSUV -, de suas bases, decidiu por aclamação, por consenso, que o candidato da Revolução Bolivariana é Nicolás Maduro", disse em um evento político o número dois do chavismo, Diosdado Cabello, ao entregar uma bandeira do partido a Maduro.

"Aqui está o seu partido, o partido do comandante (Hugo) Chávez", acrescentou dirigindo-se ao governante.

Segundo Cabello, Maduro foi homologado por "aclamação" como candidato presidencial, e que será inscrito como tal perante o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que abriu um período, entre os dias 21 e 25 de março, para apresentação das candidaturas.

Em resposta, Maduro agradeceu o apoio e prometeu lutar para vencer o pleito.

“Só existe um destino: a vitória popular. Façam o que fizerem, digam o que disserem, não foram e nunca serão capazes de nos derrotar”, bradou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp