ig Paulo Gonet





Deputados e senadores que integraram a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19 anunciaram nesta segunda-feira (11) que estão em processo de solicitação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a reabertura dos inquéritos que foram arquivados por Augusto Aras, seu antecessor no cargo.

Os parlamentares manifestaram o desejo de uma reunião com Gonet para obter informações sobre as medidas adotadas pelo Judiciário após os indiciamentos aprovados pela CPI. A previsão é que o encontro ocorra até o final da próxima semana.

Randolfe Rodrigues, que teve papel importante na CPI, não hesitou em criticar a gestão anterior da Procuradoria-Geral da República.

"A direção anterior da Procuradoria-Geral da República deliberadamente se omitiu, deliberadamente prevaricou, e isso consta porque não houve uma análise pormenorizada do conteúdo todo do relatório. Havia uma intenção deliberada no arquivamento", afirmou Rodrigues durante uma conversa com jornalistas.

O relatório final da CPI da Covid-19 recomendou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e de outras 65 pessoas. Entre as acusações contra Bolsonaro estão charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação e crimes contra a humanidade, entre outros.





Os parlamentares dizem que a pressão pela reabertura dos inquéritos arquivados pela gestão anterior da PGR tem como objetivo responsabilizar aqueles que, na visão deles, são culpados por eventuais falhas e negligências no enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil.