Reprodução: Ricardo Stuckert Pedro Sánchez e Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira (6) com o mandatário da Espanha, Pedro Sánchez. Um dos principais temas a ser tratado entre os líderes é o acordo entre o Mercosul (Mercado Comum do Sul) e a UE (União Europeia).

Sánchez deve chegar no Palácio do Planalto às 10h30. Após a reunião bilateral que será fechada, os líderes irão se encontrar com uma delegação empresarial para assinar atos.

O Itamaraty informou, através de nota, que os assuntos que Lula e Sánchez discutirão nesta quarta-feira serão:

Guerra entre Israel e Hamas, "em particular a grave situação humanitária em Gaza"

Guerra entre Rússia e Ucrânia

Negociações do acordo Mercosul-União Europeia

Reforma das instituições de governança global.





Segundo o Itamaraty, "a Espanha consolidou-se como o segundo maior investidor no país, com presença nos setores energético, bancário, de telecomunicações, de seguros, entre outros. O estoque total de investimentos é estimado em US$ 59 bilhões, com fluxo anual de cerca de US$ 3,3 bilhões nos últimos anos".