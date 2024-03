Divulgação/OceanGate Expeditions Submarino Titan implodiu após desaparecer no oceano

A implosão do submarino Titan , em junho de 2023, deixou cinco mortos e chocou o mundo. Durante o período em que o submersível estava desaparecido, as equipes de busca conseguiram identificar alguns sons no oceano, que deram esperanças para os familiares.

Nesta quinta-feira (29), os áudios destes ruídos foram divulgados no trailer do documentário "Minute By Minute: The Titan Sub Disaster" (Minuto por Minuto: O Desastre do Submersível Titan, em tradução livre).

Produzido pela rede televisão britânica Channel 5, o documentário entrevista especialistas e visa descobrir se os ruídos podem ou não ser considerados uma prova de que ainda havia vida no submersível após a perda de sinal com a superfície.

Na tragédia, os turistas britânicos Hamish Harding, de 58 anos, Shahzada Dawood, de 48, e seu filho Sulaiman Dawood, de 19, o piloto da Marinha francesa Paul-Henry Nargeolet e o proprietário do submarino, CEO da OceanGate, Stockton Rush morreram enquanto faziam uma expedição para explorar os destroços do navio Titanic.

Confira o trailer abaixo:





As buscas

A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou destroços do Titan no dia 22 de junho, quatro dias depois de o submarino perder contato. A descoberta foi feita por meio de sondas de busca, que encontrou os vestígios perto da carcaça do navio afundado, Titanic.

Ao todo, a Guarda Costeira dos EUA e do Canadá utilizaram 10 navios e aeronaves para a procura, investigando tanto a superfície, quanto as profundezas.

As equipes também usaram aparelhos sonares, drones aquáticos e equipamentos de procura no fundo do mar, com um deles localizando os destroços.