Lula Marques/Agência PT O evento está marcado para acontecer no dia 20 de março

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou os detalhes da festa de 44 anos da sigla. O evento ocorrerá no dia 20 de março, em Brasília, e contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da primeira-dama, Janja Lula da Silva. As informações foram divulgadas no site do partido.



Os convites para a festa estão sendo vendidos com o pagamento em PIX, variando de R$ 350 a R$ 20 mil. De acordo com a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, "quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos”.

Andrade afirma que o evento "vai ser um belo momento de confraternização, de celebração dos 44 anos desse partido gigante que é o PT, e também de reafirmação dos compromissos com o povo brasileiro. O PT sofreu uma verdadeira cassada, mas mostrou toda sua força e resiliência. Estamos mais vivos e fortes que nunca, na defesa da democracia, da paz mundial e pelo fim da fome”.

Com o lema "em cada canto, um Brasil mais feliz”, evento acontece em uma região nobre do Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul.

A organização informou que Janja está ajudando pessoalmente no andamento das atrações culturais do jantar. A lista de atividades ainda não foi divulgada,

O valor dos convites está até 4 vezes mais caro que a última festa do PT, o "Arraiá" do PT, em 2023. Na época, os convites iam até R$ 5 mil.

O partido afirma que o evento, "além de promover o lazer e a confraternização, tem como objetivo dar prosseguimento às ações de arrecadação financeira para a manutenção das atividades de formação, mobilização e de comunicação que vêm sendo incrementadas nos últimos anos pela direção nacional do partido”.