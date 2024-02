Reprodução Janja e Lula no Egito





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva chegaram ao Egito nesta quarta-feira (14) e aproveitaram o dia de folga em Cairo, capital do país. O casal visitou as pirâmides e a esfinge.

Lula escolheu para sua primeira viagem internacional de 2024 o Egito e Etiópia, países recentemente integrados ao Brics, bloco que reúne as principais economias emergentes do mundo. O objetivo da viagem é expandir os laços comerciais do Brasil com os países africanos.

No Egito, o petista se encontrará na quinta (15) com o presidente do país, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, e com o presidente da Liga dos Estados Árabes.

Na Etiópia, Lula participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana como convidado. Sua agenda inclui uma série de reuniões e discussões sobre cooperação bilateral e questões regionais.

A relação entre o Brasil e o Egito tem se fortalecido, especialmente devido às negociações para retirar brasileiros da Faixa de Gaza.





Durante sua estadia no Egito, Lula e o presidente Al-Sisi discutirão temas como o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além de questões comerciais.

Em seguida, no dia 16, Lula viajará para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde participará da Cúpula da União Africana nos dias seguintes, buscando novas oportunidades de cooperação econômica e política.