Toffoli manda investigar atuação de ONG em acordo da Lava Jato

Nesta segunda-feira (5), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, ordenou uma investigação acerca do trabalho da organização não governamental (ONG) Transparência Internacional no Brasil.

O ministro suspeita que a Transparência Internacional tenha se apropriado indevidamente de recursos públicos na época da Lava Jato, recebendo parte dos valores obtidos a partir das multas dos acordos firmados na operação.

Em nota , a organização negou ter cometido qualquer tipo de irregularidade.

O que é e o que faz a Transparência Internacional

Criada em Berlim em 1993, a Transparência Internacional tem várias frentes de trabalho - a mais famosa delas está voltada ao estudo e mapeamento da percepção sobre a corrupção.

Todos os anos, após o levantamento, a ONG elabora um ranking sobre a compreensão do tema em mais de 100 países. Na sua última edição, que considerou 180 países, o Brasil ficou em 104º.

No site oficial, consta que a presença internacional da organização a permite "compreender a corrupção por uma perspectiva comparada, o que nos dá referências para avaliar a real gravidade de diferentes situações e, principalmente, identificar soluções que podem ser transferidas entre países com contextos distintos, mas que enfrentam problemas, muitas vezes, similares."

Outro levantamento que a organização realiza, desta vez nacional, é o Índice de Transparência e Governança Pública. Em 2022, foram divulgados relatórios dos governos estaduais, distrital e de aproximadamente 200 prefeituras.

A ONG também supervisiona atividades de organizações como o G20 e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Além disso, tem outras atividades voltadas a países emergentes e ao meio-ambiente. O Programa de Integridade em Mercados Emergentes , por exemplo, Busca promover integridade no setor privado, a partir de projetos anticorrupção para empresas e de reformas governamentais relacionadas aos negócios, com foco em mercados emergentes como o Brasil.

Já o Programa de Integridade Socioambiental tem como objetivo combater a corrupção no setor ambiental, especialmente em áreas como licenciamento ambiental, indústria extrativa e financiamento climático.