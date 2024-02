Reprodução Palácio do Planalto





O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Amorim, conduziu uma conversa na última sexta-feira (2) com o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. Durante o diálogo, Amorim reiterou a posição brasileira em relação ao acordo firmado em outubro de 2023, que estabelece a realização de eleições no país sul-americano.

A conversa ocorreu em um contexto delicado, marcado pela decisão da Suprema Corte venezuelana de impedir a candidatura presidencial da principal líder da oposição a Nicolás Maduro, Maria Corina Machado. Essa medida provocou reações dos Estados Unidos, que impuseram sanções à Venezuela.

Segundo comunicado emitido pelo Palácio do Planalto, os acordos estabelecidos para a realização das eleições presidenciais deste ano foram resultado de um processo de diálogo entre o governo e a oposição, com mediação da Noruega. Esses acordos contaram com o apoio do Brasil, dos Estados Unidos e de outras nações.

Além disso, o Brasil expressou sua oposição às sanções impostas à Venezuela, ressaltando que tais medidas violam o direito internacional e prejudicam diretamente a população venezuelana.

A conversa entre Celso Amorim e Jorge Rodríguez teve como objetivo manter um diálogo diplomático e de busca por soluções pacíficas para os desafios enfrentados pela Venezuela.