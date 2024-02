Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF Alexandre de Moraes





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito que investiga a incitação e autoria intelectual dos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro. A decisão atendeu a um pedido da Polícia Federal e mantém o foco da investigação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e outras autoridades.

O inquérito, que já estava em andamento, tem como objetivo esclarecer os eventos ocorridos no 8 de janeiro de 2023, quando uma multidão marchou em direção à Praça dos Três Poderes, em Brasília, em um movimento conhecido como Intentona Bolsonarista.

Durante esses atos, manifestantes invadiram e vandalizaram edifícios do governo federal, incluindo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Além de Bolsonaro, também estão sendo investigados outros indivíduos, entre eles o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Fábio Augusto Vieira.

As consequências desses atos foram significativas, com o STF classificando-os como atos de terrorismo. Centenas de pessoas foram detidas no dia das invasões, e outras milhares foram presas posteriormente. O presidente Lula chegou a assinar um decreto autorizando uma intervenção federal no Distrito Federal, que durou até o final de janeiro.





A prorrogação do inquérito sinaliza a continuidade das investigações sobre o episódio que abalou a estabilidade democrática do país. O momento político é delicado, com reações nacionais e internacionais repudiando os eventos e fazendo comparações com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 2021.