Paulo Pinto/Agência Brasill - 22/09/2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva contraiu a covid-19

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (REDE), testou positivo para covid-19 , nesta quinta-feira (1º). Em comunicado oficial, o ministério informou que a ministra apresenta sintomas leves da doença e está se recuperando em casa. Sua vacinação contra o novo coronavírus está em dia.

Apesar do quadro não ser grave, Marina Silva precisou cancelar sua agenda e está despachando de sua residência. A ministra, assim, não pôde participar da apresentação do balanço do Fundo Amazônia em 2023, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente com o BNDES, em Brasília.



A ministra do MMA, Marina Silva, foi diagnosticada com Covid-19 nesta quinta-feira, 1° de fevereiro. Com vacinação em dia e sem sintomas graves, ela se recupera em casa e despacha remotamente. Em razão do risco de transmissão, a agenda pública da ministra foi cancelada. — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (@mmeioambiente) February 1, 2024

Marina Silva foi infectada pelo novo coronavírus pela terceira vez. A primeira aconteceu em junho de 2022, quando apresentou sintomas leves e se recuperou em casa. Em maio do ano passado, porém, a ministra contraiu a doença e precisou ficar hospitalizada no Incor, em São Paulo, por quatro dias.

Alerta

Ainda nesta quinta-feira (1º), um levantamento do InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por covid-19 apresentam tendência de alta em estados do Norte e Nordeste. A análise tem como base os dados levantados entre os dias 21 e 27 de janeiro.