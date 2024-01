Reprodução: Instagram Carlos Bolsonaro

Nesta segunda-feira (29), a conta oficial do governo federal no X (antigo Twitter) fez uma postagem com referências irônicas à operação da PF contra o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Em post com os dizeres "toc, toc ,toc", o perfil escreveu: "Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os", fazendo alusão ao fato da família Bolsonaro não ter sido encontrada na casa onde os agentes da PF realizavam as buscas, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

✊✊✊ Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. 😉



Com o aumento no números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. pic.twitter.com/GJtjO0zpZe — Governo do Brasil (@govbr) January 29, 2024

Em seguida, a publicação traz medidas relacionadas ao combate à dengue: "com o aumento no números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença".

Nas respostas, vários internautas interpretaram a publicação do perfil oficial do governo como uma 'indireta' para Carlos Bolsonaro.

"Gostamos do deboche. Posta mais!", escreveu um perfil no X.

Gostamos do deboche. Posta mais! pic.twitter.com/QApU49tIVs — Helmut Clark (@muteclark) January 29, 2024









"Perfil oficial do governo não é fábrica nem repositório de memes", postou outro internauta.



Perfil oficial do governo não é fábrica nem repositório de memes. — Maurício Depizzolatti🚩🇧🇷 (@mauricio_depizz) January 29, 2024

Vale lembrar que 'Grande dia' e 'Toc, toc, toc' fazem parte do arsenal de expressões cunhados por autoridades nas redes sociais. A primeira era muito utilizada pelo próprio Bolsonaro e sua equipe durante seu governo. Já a segunda diz respeito a um vídeo de Joice Hasselmann (PSDB) que fazia referência à polícia federal quando faz operações contra políticos. A ex-deputada federal recriou, inclusive, o meme nas redes sociais.

Para você, Carluxo.

Com todo carinho, Joice 😂 pic.twitter.com/uOf06yQedw — Joice Hasselmann🇮🇱 (@joicehasselmann) January 29, 2024





















Entenda

O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo da Polícia Federal (PF) nesta segunda, por suspeita de participação em um esquema de espionagem ilegal que teria sido realizado por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão de seu pai.