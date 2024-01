Reprodução Jair Bolsonaro critica operação que tem Carlos Bolsonaro como alvo





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) reagiu veementemente à operação realizada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (29), que resultou em uma ação de busca e apreensão em sua residência em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O alvo principal da operação é o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente.

A investigação da PF visa desvendar a existência de uma alegada "Abin Paralela", que teria operado durante o governo Bolsonaro sob a gestão do atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Segundo informações obtidas, Carlos Bolsonaro teria sido um dos beneficiários das informações coletadas pela Abin sobre adversários políticos da família, em um alegado esquema de espionagem ilegal.





Além da residência em Angra dos Reis, foram alvos da operação o gabinete do vereador e outra residência no Rio de Janeiro. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também incluiu cumprimento de mandados em Formosa (GO) e Salvador (BA).

Em declarações à Folha de São Paulo, Bolsonaro afirmou que a operação visa "esculachar" ele e sua família, insinuando que busca incriminá-lo. Contudo, ele assegura que não há envolvimento dele com a suposta "Abin Paralela" mencionada na investigação e que, portanto, não será encontrado qualquer envolvimento criminoso.

“Estão jogando rede, pescando em piscina. Não tem peixe”, ironizou o ex-presidente.





Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre o tema. Em texto escrito nas redes sociais, o deputado criticou o ministro Alexandre de Moraes. “Tudo confeccionado entre meia-noite e 06:00h de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionado ao Carlos”, reclamou.

A PF afirmou que as ações de hoje tinham como foco "avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin”.