Reprodução/Governo do Estado de São Paulo O atual prefeito de São Paulo contará com o apoio de Freitas





Nesta terça-feira (16), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que apoiará a candidatura de Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da cidade. A declaração do governador foi dada em uma coletiva de imprensa após um evento organizado pelo governo de São Paulo para anunciar subsídio pra compra de casas.

A declaração do governador não surpreendeu o atual prefeito de São Paulo, que ainda de acordo com a matéria do Terra, reafirmou que a escolha do vice-prefeito não será desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou Freitas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Bolsonaro apoiaria o atual prefeito de São Paulo ainda no fim do ano passado. Até meados de fevereiro, os aliados de Bolsonaro deverão decidir quem será o vice de Nunes.

Nestas eleições, o principal adversário de Ricardo Nunes é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que já havia ficado em segundo lugar nas eleições municipais de 2020, perdendo para o ex-prefeito Bruno Covas. Boulos conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu partido, que não lançará candidatura própria. Marta Suplicy, ex-prefeita da capital paulista e Boulos chegaram a um acordo ela deverá ser a vice na chapa do deputado federal nas eleições deste ano.