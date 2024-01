Fellipe Sampaio /SCO/STF Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lewandowski subsituirá Flávio Dino, que teve a aprovação do Senado Federal para assumir a cadeira de Rosa Weber no STF. As informações são do Estadão.

Dino e o magistrado aposentado se encontraram com o presidente no Palácio da Alvorada ainda na noite desta quarta-feira (10), para definir os últimos detalhes da transição.

A nomeação deve ser anunciada nesta quinta-feira (11), quando os três vão se reunir novamente, às 11 horas, desta vez no Planalto.



Para a secretaria-executiva do Ministério da Justiça, o nome mais cotado é o do jurista Manoel Carlos de Almeida Neto. Almeida Neto era o preferido de Lewandowski para ocupar a sua vaga no Supremo em abril de 2023, após sua aposentadoria. Entretanto, o presidente Lula preferiu nomear Cristiano Zanin, que foi seu advogado durante a Operação Lava Jato.