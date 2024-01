Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25.08.2023 Exército pune militares

O Exército concluiu quatro processos administrativos e puniu dois militares por desvio de conduta durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A informação foi confirmada pelo Centro de Comunicação Social do Exército ao portal iG.



Segundo o Exército, a apuração identificou que não houve indícios de crimes por parte dos militares investigados, mas sim "transgressões disciplinares na conduta e procedimentos adotados durante a ação no Palácio do Planalto". O Exército não revela qual foi o motivo exato das punições.

De acordo com a CNN, um dos oficiais recebeu uma advertência, enquanto o outro ficou preso por três dias. Ambos faziam parte do Batalhão da Guarda Presidencial no Palácio do Planalto.

Quando há indícios de que um oficial cometeu crimes, são abertos inquéritos policiais militares (IPMs), e não processos administrativos. Quatro IPMs foram abertos pelo Exército por conta da atuação de militares no 8 de janeiro. Os inquéritos estão atualmente sob cuidado da Justiça Militar.



Um dos quatro IPMs já resultou na condenação do coronel da reserva do Exército Adriano Camargo Testoni, que xingou colegas de corporação durante os atos golpistas em Brasília.