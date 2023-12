Reprodução: Agência Brasil Atos golpistas em 8 de janeiro de 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou todos os governadores, parlamentares e ministros para estarem em Brasília e participarem do evento do 8 de janeiro de 2024 , que irá celebrar a democracia e relembrar a invasão na sede dos Três Poderes que ocorreu na mesma data em 2023.

Para isso, alguns ministros irão adiantar as férias, como é o caso de Fernando Haddad (Fazenda), que não iria trabalhar até dia 12 de janeiro, mas com o evento, ele estará em serviço nos dias 8 e 9 do próximo mês.

Outros ministros na mesma situação são: Esther Dweck (Gestão e Inovação), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Nísia Trindade (Saúde), Renan Filho (Transportes) e Vinicius Carvalho (CGU).

Lula está de recesso desde o dia 26 de dezembro , quando viajou para a base militar de Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele retorna dia 4 de janeiro.

O evento de 8 de janeiro também deve marcar o último dia de Flávio Dino como ministro da pasta da Justiça e Segurança Pública. Segundo o presidente, ele deve chefiar o ministério até o começo de janeiro . A posse como magistrado do Supremo Tribunal Federal será no dia 22 de fevereiro.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, o evento será “um dia para festejar a democracia revigorada”.

“Será um evento para não se esquecer o que aconteceu e unir o país ainda mais em torno dos valores democráticos. Essa é a intenção e tenho certeza que faremos um dia histórico”, afirmou Cappelli ao Correio Braziliense.