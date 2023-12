Reprodução Lula discursou na véspera de Natal

Nesta terça-feira (26), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, entregou à Polícia Federal um ofício pedindo a investigação de uma publicação feita nas redes que faz ameaça à vida do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Cappelli, a publicação cita uma vaquinha, cujo intuito seria a compra de um rifle de precisão. O comentário teria sido realizado em uma postagem feito pelo deputado federal Nikollas Ferreira, em que o parlamentar falava do presidente.

O autor do comentário dizia que seria necessário a realização de uma vaquinha para contratar um mercenário. A publicação foi feita no Twitter/X. Em outro post, ele ironiza que estaria enviando a mensagem ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

O comunicado feito por Cappelli foi feito pelo Twitter nesta terça-feira. Ele completa dizendo que "as redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades".

Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente @LulaOficial nas redes sociais fazendo alusão a "rifle de precisão" e "vaquinha para tal". As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) December 26, 2023

Outros casos de ameaças nas redes já resultaram em prisão. No início do ano, um homem foi preso em Roraima após ter comentado que "seria a hora de colocar a bala na cabeça dele", em uma viagem do então recém-empossado presidente ao Estado.

No meio do ano, em agosto, um fazendeiro foi preso no Pará pela PF, após denúncias de estar planejando um atentado contra Lula durante uma visita ao Estado.